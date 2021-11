برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ انہوں نے اپنے نکاح کی تصاویر ٹوئٹر پر پوسٹ کی ہیں۔

انہوں نے عاصر ملک سے شادی کی ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی ہائی پرفارمنس اکیڈمی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔

ملالہ یوسفزئی نے تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آج ان کی زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ وہ اور عاصر زندگی بھر کے پارٹنر بن گئے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھانے کیلئے پرجوش ہیں۔

ملالہ یوسفزئی کا نکاح برطانیہ کے شہربرمنگھم میں ان کے گھر میں ہوا جس میں دونوں خاندانوں کے افراد نے شرکت کی۔

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

????: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP