ملالہ کے شوہر عاصر پی سی بی میں کس عہدے پر ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں

برمنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے پاکستانی نوجوان عاصر ملک سے نکاح کرلیا۔ ملالہ کے شوہر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے عہدیدار ہیں۔

ملالہ یوسفزئی نے کچھ دیر پہلے ٹوئٹر پر اپنے نکاح کی تصاویر شیئر کیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا نکاح ان کے برمنگھم کے گھر میں عاصر کے ساتھ ہوا۔

ملالہ کے شوہر عاصر کا پورا نام عاصر ملک ہے اور وہ پی سی بی ہائی پرفارمنس سنٹر کے جنرل منیجر ہیں۔ دونوں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔

Happy Birthday to the most amazing @Malala ???? @iamsrk had to make a necessary cameo of course. pic.twitter.com/kSFBgSqzVz