"ماشاء اللہ" جمائمہ کی ملالہ کو شادی پر مبارکباد

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد انہیں مبارکبادیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے ہائی پرفارمنس سنٹر کے جنرل منیجر عاصر ملک سے برمنگھم میں نکاح کیا ہے۔

وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے "ماشاء اللہ" کہہ کر ملالہ کو مبارکباد دی۔

پیپلز پارٹی کی رہنما آصفہ بھٹو زرداری بھی ملالہ کو مبارکباد دینے والوں میں شامل ہیں۔

Congratulations! May you both find every joy together, and may your journey be blessed at every turn. Sending you love & duas ????✨