"پاکستان کیلئے واپسی" شہباز شریف نے ٹویٹ کرکے ڈیلیٹ کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف مصر میں کوپ 27 کانفرنس میں شرکت کے بعد پاکستان واپسی کا ٹویٹ کرکے شاید کہیں اور ہی چلے گئے۔

شہباز شریف نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ وہ پاکستان واپس آرہے ہیں لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کردیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیا ، اگر وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے تو پھر واپسی کا ٹویٹ کیوں کیا؟ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ممکنہ طور پر شہباز شریف اپنے پارٹی قائد نواز شریف سے مشاورت کیلئے لندن چلے گئے ہیں۔ وزیر اعظم مصر سے پاکستان واپس پہنچ جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے؟ ان کے سر کے حوالے سے آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔

یہاں یہ بھی واضح رہے کہ وزیر اعظم نے پاکستان واپسی کے حوالے سے ٹویٹ کرنے کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے چیف جسٹس کو دو خطوط لکھنے کا ذکر کیا ہے۔ شہباز شریف کے مطابق انہو ں نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ عمران خان پر حملے اور صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کیلئے کمیشن تشکیل دیں۔ شہباز شریف کا یہ ٹویٹ نہ صرف موجود ہے بلکہ انہوں نے اس کو پِن ٹو ٹاپ بھی کیا ہوا ہے۔

PM Pakistan deleted this tweet as he is flying to London instead of going to Pakistan to meet @MaryamNSharif and @NawazSharifMNS - Our PM needs to make up his mind instead of tweeting like Donald Trump. pic.twitter.com/ktMPUKU6cE