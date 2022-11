”اک ولولہ ء تازہ دیا میں نے دلوں کو“ ”اک ولولہ ء تازہ دیا میں نے دلوں کو“

شاعرِ مشرق حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سرشیخ محمد اقبالؒ 9نومبر 1877ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔1970ء کی دہائی سے قبل علامہ اقبالؒ کی تاریخِ ولادت فروری 1873ء شمار ہوتی تھی لیکن بھٹو دور میں ان کی تاریخِ ولادت کا تعین کرنے کے لئے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی جس نے تمام شواہد کو مدنظر رکھتے ہوئے قرار دیا کہ علامہ اقبالؒ کی تاریخ ولادت 9نومبر 1877ء ہے۔

ذوالفقار علی بھٹو کے دورِ حکومت میں 1976ء کے سال کو قائداعظم محمد علی جناحؒ کے یوم ولادت کی صد سالہ تقریبات کے لئے وقف کیا گیا جبکہ 1977ء کے سال کو علامہ اقبالؒ کی سالگرہ کے صد سالہ جشن کے طور پر منایا گیا۔ اس سال علامہ اقبالؒ پر بے شمار نئی کتب لکھی گئیں۔ پاکستان میں بہت سے اداروں، عمارات، سکولوں، کالجوں اور انجمنوں کو علامہ اقبالؒ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور کے کواڈرینگل ہوسٹل کو اس سے قبل ہی اقبال ہوسٹل کا نام دیا جا چکا تھا۔ اس ہوسٹل میں علامہ اقبالؒ نے چار سال تک قیام کیا۔

حکومت ایران نے 1976ء میں قائداعظمؒ کی صد سالہ تقریبات کی مناسبت سے قائداعظمؒ کی ایک خوبصورت پورٹریٹ لاکھوں کی تعداد میں شائع کروا کے پاکستان کے سرکاری و نجی دفاتر میں تقسیم کی اور 1977ء میں علامہ اقبالؒ کے صد سالہ جشن ولادت پر حضرت علامہ اقبالؒ کی ایک اعلیٰ درجے کی پورٹریٹ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی دفاتر اور نجی اداروں میں مفت تقسیم کی گئی۔ تقسیم کے اس عمل میں راقم الحروف کی کاوشیں بھی شامل تھیں۔

علامہ اقبالؒ نے شکوہ جوابِ شکوہ کے عنوان سے دو معرکتہ الآرا نظمیں لکھ کر ملت اسلامیہ میں بیداری کا ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کر دیا۔ وہ مسلمان قوم کو خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے جس کے لئے ان کی شاعری نے ایک انقلابی کردار ادا کیا ہے۔

یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے

جو رُوح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے

ان کی شاعری کے اردو مجموعے ضرب کلیم،بال جبریل، بانگ درا، ارمغانِ حجازاور فارسی مجموعے پیامِ مشرق، جاوید نامہ، ارمغان حجاز (جزوی طور پر) مثنوی پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، امت مسلمہ کی بیداری کے لئے اہم مقام کی حامل ہیں شروع میں آپ اردو زبان میں شعر کہتے تھے لیکن انقلابی افکار و خیالات کی ترویج اور فروغ کے لئے فارسی میں کہنا شروع کیا۔ ان سے جب ایف سی کالج کے پرنسپل پروفیسر سنک لیئر نے پوچھا کہ وہ فارسی میں کیوں لکھتے ہیں تو علامہ اقبالؒ نے جواب دیا کہ یہ مجھ پر نازل ہی فارسی میں ہوتا ہے۔

It Comes to me in Persian

علامہ اقبالؒ کے فارسی کلام نے امام خمینیؒ کے انقلاب ایران میں ایک نئی روح پھونک دی اور انقلابی نوجوان شاعر مشرق کے کلام کے بینرز اٹھا کر جلوسوں میں شریک ہوتے تھے۔ ایرانی علامہ اقبالؒ کے تہہ دل سے قدر دان ہیں اور انہیں اقبالِ لاہوری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔علامہ اقبالؒ نے اپنے انقلابی افکار کے لئے آٹھ سو سال قبل کے عظیم صوفی اور فارسی شاعر مولانا رومؒ کو اپنا مرشد بنایا اور جدوجہد کا پیغام دینے کے لئے مولانا رومؒ سے فیض یاب ہوئے جس کا وہ برملا اعتراف کرتے ہیں:

پیر رُومی خاک را اکسیر کرد

از غبارم جلوہ ھا تعمیر کرد

علامہ اقبالؒ نے عظیم فارسی شاعر حافظ شیرازی کے حوالے سے کچھ اشعار لکھے جس میں حافظ پر تنقید کی گئی تھی لیکن ان کے استاد مولوی میر حسن نے یہ اشعار ان کے کلام میں شامل نہیں ہونے دیئے، کیونکہ برصغیر میں حافظ شیرازی سے عقیدت رکھنے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ تھا۔

جی سی میں دوران تعلیم علامہ اقبالؒ کا رابطہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سے بھی رہا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں علامہ اقبالؒ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے عظیم استاد کی رہنمائی میسر ہوئی جنہوں نے علامہ اقبالؒ کے ذہنی افق کو وسیع کیا اور علامہ اقبالؒ نے انہی کے مشورے پر جرمنی کی ہائیڈل برگ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور آپ کا قیام طویل عرصہ یورپ میں رہا لیکن چونکہ علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے اس لئے آپ یورپی تہذیب کی چکا چوند سے مرعوب نہ ہوئے۔قیام یورپ کے دوران آپ نے سحرخیزی کی عادت کو برقرار رکھا۔ نوجوان نسل کو جدوجہد و عمل کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ مغربی تہذیب سے دور رہنے کا مشورہ بھی دیا

علامہ اقبالؒ کے نام سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بہت سے سکول، کالج، یونیورسٹیاں، اکیڈمیز، علمی مجلے اور انجمنیں منسوب ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ کو علامہ اقبالؒ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام دے کر اس کی شاندار نئی عمارت بنائی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں ایوان اقبال کی تعمیر مکمل ہوئی اور اقبال اکیڈمی کے دفاتر کو ایوانِ اقبال میں منتقل کیا گیا۔ پروفیسر مرزا منور، ڈاکٹر شہزاد قیصر، سہیل عمر، سراج منیر، رفیع الدین ہاشمی اور بے شمار علمی شخصیات نے اقبال اکیڈمی کے ذریعے علامہ اقبالؒ کے افکار و خیالات کی ترویج کی۔

لاہور میں علامہ اقبالؒ کی رہائش گاہ ”جاوید منزل“ کو حکومت پاکستان نے جسٹس جاوید اقبال مرحوم سے خرید کر ”اقبال میوزیم“ میں تبدیل کیا۔

پنجاب یونیورسٹی میں استاد الاساتذہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ اور دیگر علمی شخصیات ”اقبال چیئر“ پر فائز رہی ہیں یونیورسٹیوں کے اساتذہ ڈاکٹر عبدالشکور احسن، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر اکرم شاہ، شہزاد احمد شہزاد، مرزا مقبول بیگ بدخشانی، ڈاکٹر حامد خان حامد اور لاتعداد علمی شخصیات کو جنم دیا۔ اس ادارے میں علامہ اقبالؒ کے حوالے سے بے شمار کانفرنسیں اور تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور ان کے ذکر خیر کو تازہ رکھا جاتا ہے۔جہاں تک گورنمنٹ کالج لاہور کا تعلق ہے یہ امر گورنمنٹ کالج کے لئے بھی باعثِ فخر ہے کہ اس نے علامہ اقبالؒ جیسی عظیم شخصیت کو جنم دیا۔ اس ادارے میں تدریس کرنے والے اساتذہ میں نہ صرف مولانا محمد حسین آزاد،صوفی تبسم، پطرس بخاری اور دیگر عظیم المرتبت اساتذہ شامل ہیں بلکہ علامہ اقبالؒ بھی یہاں بطور اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ فلسفہ میں تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ گورنمنٹ کالج کے ساتھ علامہ اقبالؒ کا تذکرہ لازم و ملزوم ہیں۔

علامہ اقبالؒ کا خاندان

علامہ اقبالؒ کے آباؤ اجداد کشمیری برہمن تھے۔ آپ کا طرز زندگی اور انداز بود و باش بہت سادہ تھا۔ علامہ اقبالؒ کو اپنے صاحبزادے جاوید اقبال سے بہت محبت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال اپنے مستقبل کے راستوں کا خود تعین کریں چنانچہ ان کی تعلیم کے لئے ان کے ذہنی رجحانات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جاوید اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بھی تعلیم حاصل کی اور قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لئے یورپ چلے گئے۔ علامہ اقبالؒ نے جاوید کو اپنے ایک خط میں یہ شعر بھی لکھ بھیجا تھا:

میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے

خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر

علامہ اقبالؒ نے بیسویں صدی کے شروع میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سٹیج سے اپنی آفاقی نظمیں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی طویل نظم ”شکوہ“ پر جب مذہبی حلقوں سے تنقید ہوئی تو انہوں نے جوابِ شکوہ لکھا جوبے حد مقبول ہوا اور مسلمانوں کی اصلاح اور بیداری کا باعث بنا۔ انہوں نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ رسول اکرمؐ کے اسوۂ حسنہ پر چلے گی تو دین و دنیا میں کامیابی ہوگی۔

علامہ اقبالؒ نے جب محسوس کیا کہ فلسفہء خودی کو پیش کرنے اور مسلم قوم کی بیداری کے لئے اردو زبان کی بجائے فارسی زبان کا دامن زیادہ وسیع ہے تو انہوں نے فارسی شاعری کا آغاز کیا۔ پاکستانی قوم اور حکومتیں اگر علامہ اقبالؒ کے فلسفہ ء خودی پر عمل کرتیں تو آج سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں سے قرضے لینے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

خودی کا سرِ نہاں لا اِلہٰ اِلاللہ

خودی ہے تیغ فساں لا اِلٰہ اِلا اللہ

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے

صنم کدہ ہے جہاں لا اِلٰہ اِلا اللہ

خطبہ ء الٰہ آباد

1930ء میں انہوں نے خطبہ الٰہ آباد میں مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا جس کے لئے انہوں نے مسلم قوم کی قیادت کے لئے یورپ میں مقیم قائداعظم محمد علی جناحؒ کو ہندوستان واپس آنے کے لئے اصرار کیا۔

علامہ اقبالؒ اپنی حیاتِ مستعار میں تو اپنے خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکے لیکن ان کی وفات کے نو سال بعد مملکت خداداد پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا اور پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا۔

شاعر مشرق کا مزار

لاہور میں علامہ اقبالؒ کے مزار پر 9نومبر اور 21اپریل کو صدر، وزیراعظم، گورنر، وزیراعلیٰ، چیف جسٹس، غیر ملکی سفارتی نمائندے اور پاکستان بھر سے ممتاز شخصیات حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کرتیں اور پھول چڑھاتی ہیں۔

فکر اقبالؒ کا فروغ

ہر سال مرکزیہ مجلس اقبال اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ علامہ اقبال کے یوم ولادت اور یوم وفات پر تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ فکر اقبال کے فروغ کے لئے جناب مجید نظامی، جناب مجیب الرحمن شامی، جسٹس جاوید اقبال، عارف نظامی اور بہت سی دیگر شخصیات نے گرانقدر کاوشیں کی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہمارے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے علاوہ دینی تعلیم کے اداروں میں بھی اساتذہ اپنے طلباء و طالبات کو فکر اقبال ان کے فلسفہء خودی اور انقلابی کلام سے آشنا کریں۔ پاکستان کی بقاء قائداعظمؒ اور علامہ اقبالؒ کے افکار پر عمل درآمد اور ان کے فروغ سے وابستہ ہے۔

ہمارے بہت سے گلوکاروں اور قوال حضرات نے بھی علامہ اقبالؒ کے کلام کو ریڈیو اور ٹی وی کے لئے پیش کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی پیغام اقبال کو فروغ دیا جائے۔ لاہور میں مرکزیہ مجلس اقبال اور دیگر ادارے فکر اقبال کے فروغ کے لئے تیز رفتار اور عملی کاوشیں کریں۔