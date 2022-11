ٹی 20 ورلڈکپ ، سیمی فائنل ٹاکرے سے قبل نیوزی لینڈ کے گیند باز نے پاکستان ٹیم بارے اہم بیان دے دیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر لوکی فرگوسن نے پاکستان کے ساتھ ٹی 20ورلڈکپ کے سیمی فائنل سے قبل گرین شرٹس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، ویڈیو پیغام میں لوکی فرگوسن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت سے میچ ونر کھلاڑی ہیں ،ہم پاکستان کے خلاف میچ کو انجوائے کریں گے ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی سائیٹ ٹوئٹر پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کے تیز گیند باز لوکی فرگوسن کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ میں ہماری پرفارمنس اچھی رہی ہے، آسٹریلیا اور سری لنکا کے خلاف میچ میں کراؤڈ نے بھی بہت سپورٹ کیا اور سڈنی کا گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیوی بولر کا کہنا تھا پاکستان کا یہ ٹورنامنٹ بہت اوپر نیچے رہا ہے، ان کے کئی میچز بہت کلوز رہے ہیں ، پاکستان دنیا کی اچھی ٹیموں میں سے ایک ہے، ان کے پاس بہت سے میچ ونر کھلاڑی ہیں، ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف چیلنج کو انجوائے کریں۔

Get @T20WorldCup Semi-Final ready with Lockie Ferguson! Follow play from 9pm NZT with @skysportnz and @SENZ_Radio in Aotearoa. #T20WorldCup pic.twitter.com/LObBJL7jd3