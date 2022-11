جذبہ، عزم اور نظم وضبط ! ویل ڈن پاکستان ٹیم ، وزیر اعظم شہباز شریف کا کرکٹ ٹیم کے فائنل میں پہنچنے پر پیغام

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچنے پر وزیراعظم شہباز شریف نے شاباش دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹوئٹر پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جذبہ ،عزم اور نظم و ضبط،پاکستان کرکٹ ٹیم نے ناقابل یقین واپسی دیکھائی ہے ، ویل ڈن پاکستان ٹیم !

Passion, commitment & discipline

Well done Team Pakistan ???????? for an incredible come back.