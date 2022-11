پاکستان کی جیت پر سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کا طنزیہ ٹویٹ ، صارفین موقع پر ہی کلاس لے لی

لاہور (ویب ڈیسک ) سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پاکستان کی سیمی فائنل میں جیت پر طنزیہ ٹویٹ کیا جس پر صارفین نے موقع پر ہی ان کی کلاس لے لی۔

سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ پڑوسیو ، جیت آتی جاتی رہتی ہے لیکن عزت آپ کے بس کی بات نہیں ۔

ماہم نامی صارف نے کپتان بابر اعظم کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ کہہ رہے ہیں رو رہا ہے

The grace Irfan has, literally begging the child. https://t.co/PY1ZpzvHsb pic.twitter.com/7xRArACrx4

قدر کا نظام نامی صارف نے ایک خاتون کی روتے کی ایموجی شیئر کی

Why is he so salty https://t.co/Jfxmwbdehq pic.twitter.com/rXjKSX4sZf