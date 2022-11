'محمد عامر نے سرف نہیں چاکلیٹ کھائی ہے' سوشل میڈیا پر طوفان کے بعد وہاب ریاض نے تصویر شیئر کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ، قومی سکواڈ پر تنقید کرنے والے وہاب ریاض سے متعلق سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آیا کہ انہوں نے سرف کھا لیا ہے مگر اب وہاب ریاض نے محمد عامر کی تصویر شیئر کر دی جس میں وہ چاکلیٹ کھا رہے ہیں ۔

وہاب ریاض نے محمد عامر کی تصویر شیئر کی جس میں وہ چاکلیٹ کھا رہے ہیں ساتھ ہی تصویر کی کیپشن دی کہ لوگوں میں افواہ پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر محمد ریاض نے سرف کھالیا ہے ، یہ اطلاع بالکل غلط ہے ، میں نے انہیں بتایا کہ محمد عامر بالکل خیریت سے ہیں اور انہوں نے سرف کی بجائے چاکلیٹ کھائی ہے ۔

People talking about that @iamamirofficial has eaten Surf after Pakistan win today . Just to let them know he is absolutely fine ! I told them he was eating chocolate ???????????????? pic.twitter.com/yMjGpZQA3f