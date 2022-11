Pakistan vs new zealand , live score card Pakistan vs new zealand , live score card

t20 world cup , live score card, pak vs nz, پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ بدھ کو دوپہر ایک بجے شیڈول ہے ، میچ ہوتے وقت یہاں لائیو سکور کارڈ دیاجائے گا۔ مزید : کھیل -