بالآخر فرانس نے رافیل لڑاکا طیارہ بھارت کے حوالے کردیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) فرانس نے 36 رافیل جنگی طیاروں میں سے ایک طیارہ بھارت کے حوالے کردیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق فرانسیسی شہر بورڈوکس کی ائیر بیس پر پہلا رافیل طیارہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے حوالے کیا گیا۔اس موقع پر راج ناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ طیاروں کی خریداری دفاعی مقاصد کا حصہ ہے، کسی کے خلاف جارحیت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فروری 2021 تک 18 اور اپریل یا مئی 2022 تک پورے 36 رافیل جنگی طیارے بھارت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔خیال رہے کہ بھارت نے فرانس سے 2016 میں 59 ہزار کروڑ روپے کے 36 رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا۔

Taking a sortie in Rafale was a memorable and once in a lifetime experience. The induction of Rafale will go a long way in strengthening our national defence.

India will receive the first 18 Rafale jets by February 2021. By April-May 2022 we will receive all 36 jets. pic.twitter.com/we4UeSwdG5