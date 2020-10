رابی پیرزادہ ترک صدر طیب اردگان سے متاثر، خواہش کردی

لاہور (ویب ڈیسک) سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ نے ترکی کے صدر طیب اردگان کی پینٹنگ بنانے کی تصویر جاری کردی، رابی پیرزادہ نے کہا کہ رجب طیب اردگان اسلامی دنیا کے سب سے متاثر کن رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔

سٹی 42 کے مطابق شوبز سے لا تعلقی اختیار کرنے والی سابق گلوکارہ و اداکارہ رابی پیرزاد نے ترکی کے صدر طیب اردگان کی پینٹنگ بنانے کی تصویر جاری کردی، ٹویٹر پر انہوں ترک صدرطیب اردگان کی تصویر کا خوبصورت خاکہ تیار کیا اور اس تصویر کو مداحوں کے ساتھ شیئر بھی کیا، تصویر کے کیپشن میں رابی نے لکھا کہ رجب طیب اردگان اسلامی دنیا کے سب سے متاثر کن رہنماوں میں سے ایک ہیں۔

Rajab Tayyab Erdogan is one of the most influential leaders of the Islamic world. He has always tried to unite the Muslim Ummah and has raised his voice against the oppression on Muslims. I wish I could gift this painting to @rterdogan_ar pic.twitter.com/QVRC1Dphjl