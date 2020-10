پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف ایمنسٹی انٹر نیشنل بھی میدان میں آگئی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے فحاشی کے خلاف مہم نام پر پاکستانیوں کو آزادی اظہار رائے کے حق سے محروم کردیا گیا ہے۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا ایپلیکیشن ٹک ٹاک بند کرنے کا فیصلہ آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے۔ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا گیا کہ پاکستان نے سوشل میڈیا ایپ پر پابندی لگا کر پاکستانیوں کو اظہار رائے کی آزادی سے محروم کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ توقع ہے کہ پاکستان یہ پابندی اٹھا لے گا۔پاکستان میں پڑھنے، لکھنے اور بولنے کی آزادی ہونی چاہیے۔کسی سوشل میڈیا ایپلیکیشن کو بند کرنا اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے۔

PAKISTAN: In the name of a campaign against vulgarity, people are being denied the right to express themselves online. The #TikTokBan comes against a backdrop where voices are muted on television, columns vanish from newspapers, websites are blocked and television ads banned.