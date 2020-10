’ پی ٹی اے کی کال آئی تھی ، ٹک ٹاکرز نہیں رہے‘ ٹک ٹاک کی بندش پر میمز کا طوفان، جنت مرزا بھی حصہ بن گئیں،شگوفے پھوٹ پڑے ’ پی ٹی اے کی کال آئی تھی ، ٹک ٹاکرز نہیں رہے‘ ٹک ٹاک کی بندش پر میمز کا ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) کی جانب سے ٹک ٹاک کی بندش کے باعث جہاں ٹک ٹاکرز کی طرف ’سوگ کا سماں‘ ہے وہیں میمرز کی ’موجیں‘ لگی ہوئی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار تخلیق کیا جارہا ہے۔

ٹک ٹاک کی بندش سے جہاں نوجوان نسل کی اکثریت متاثر ہوئی ہے وہیں سب سے زیادہ متاثر ٹاپ ٹک ٹاکر جنت مرزا ہوئی ہیں کیونکہ جمعرات کو ان کے 10 ملین فالورز پورے ہوئے تھے اور جمعہ کو ٹک ٹاک ہی بند کردی گئی۔

یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جنت مرزا پہلی پاکستانی ٹک ٹاکر ہیں جنہوں نے ایک کروڑ فالورز کا سنگ میل عبور کیا ہے۔

اس ’بد نصیبی‘ پر جنت مرزا کا خوب مذاق بنایا جارہا ہے اور ان کا نام ٹک ٹاک کے ساتھ ٹوئٹر پر دوسرے نمبر پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔

اس سب کے باوجود جنت مرزا خود اس ماحول کو انجوائے کر رہی ہیں۔ انہوں نے بھی میمز میں اپنا حصہ ملاتے ہوئے کہا ’پی ٹی اے کی کال آئی تھی، ٹک ٹاکرز نہیں رہے۔‘

خیال رہے کہ یہ وہ مشہور جملہ ہے جو ایک ٹک ٹاکر عادل راجپوت کی اہلیہ نے ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی موت کے حوالے سے ویڈیو پیغام میں کہے تھے۔ ’ عدنان کی کال آئی تھی، عادل نہیں رہے۔‘ حالانکہ بعد میں عادل راجپوت زندہ برآمد ہوئے تھے۔

پاکستان میں ٹک ٹاک کی بندش پر طرح طرح کی میمز کے ذریعے سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان برپا ہے۔

پاکستانی ٹک ٹاکرز کے دکھ میں انڈین ٹک ٹاکرز بھی برابر کے شریک ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی اس چینی ایپ کی بندش کا شکار ہیں۔

#TikTok Divided by border. United by making tiktokers jobless. pic.twitter.com/zfpGIqetxZ — Akash K. Verma (@Akash_sept11) October 9, 2020

سوشل میڈیا پر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹک ٹاک کی بندش پر خوشیاں منا رہے ہیں۔

Whole nation salute to PTA for banning #TikTok pic.twitter.com/TbTcJ6hMwJ — Ashar Chaudhary (@AH_choudary) October 9, 2020

Govt Ban #TikTok Meanwhile imran khan to Memer's: pic.twitter.com/Z5Q7m9G4LC — Hammad Asif (@HammadA05550890) October 9, 2020