فیس بک، انسٹاگرام ڈاؤن، کمپنی کا بیان سامنے آگیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہماری سروسز استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، ہم اس مسئلے کے فوری کے لیے کوشش کررہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے فیس بک انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو ہماری سروسز استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، ہم اس مسئلے کے جلد سے جلد حل کے لیے کوشاں ہیں اور تکلیف کے لیے اپنے صارفین سے معذرت خواہ ہیں۔

برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ رات کو 11 بجے 20 ہزار کے قریب لوگوں نے شکایت کی کہ ان کیلئے انسٹاگرام کی سروسز بند ہوگئی ہیں۔ اسی وقت قدرے کم لوگوں نے یہ شکایت کی کہ انہیں فیس بک کے استعمال میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس خرابی نے فیس بک میسنجر کو زیادہ متاثر نہیں کیا اور صرف 800 کے قریب لوگوں نے ہی اس کے نہ چلنے کی شکایت کی ۔پاکستان میں بھی سوشل میڈیا صارفین کو انسٹاگرام چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے جس کے بعد لوگ ٹوئٹر پر اس حوالے سے اظہارِ رائے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ٹوئٹر پر "انسٹاگرام ڈاؤن" کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔

فیس بک میں یہ خرابی ایک ہی ہفتے میں دوسری بار سامنے آئی ہے۔ چار روز قبل فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز پوری دنیا کیلئے بند ہوگئی تھیں۔ سات گھنٹے تک پوری دنیا میں فیس بک کا بلیک آؤٹ رہا جس کی وجہ سے دنیا بھر کے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. مقاصد بعثت نبویﷺ،عقیدۂ ختم نبوتﷺ اور ہماری ذمہ داریاں — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (????). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix. — Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Messenger Communications (@MessengerComms) October 8, 2021