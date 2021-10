انفینکس نے سپر مون موڈ کے ساتھ جدید زیرو ایکس سیریز متعارف کروا دی انفینکس نے سپر مون موڈ کے ساتھ جدید زیرو ایکس سیریز متعارف کروا دی

لاہور(پ ر)Infinix نے جدیدکیمرے اورڈسپلے صلاحیتوں پر مشتمل نئی Zero X اسمارٹ فون سیریز کا اعلان کر دیا۔ جو صارفین کے ہر لمحے سے ایک شاہکار تخلیق کرنے کا تجربہ فراہم کرے گی۔ Zero X سیریز جس کی ابتدائی قیمت 32,999 روپے ہے۔ میں دو قسمیں شامل ہیں -ZERO X Pro، اورZERO X NEO-جس میں جدید ڈٹیکنالوجیز شامل ہیں جیسے ڈوئل چپ فلیگ شپ گیمنگ پروسیسر، 60x پیری اسکوپ مون شاٹ کیمرا اورInfinix کا گیلیلیو الگورتھم انجن، ایک اعلی درجے کی سافٹ وئیر خصوصیت جس میں چاند کی اعلی ریزولوشن کی تصویر بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ '' Infinixنہ صرف ایک ایسا برانڈ ہے جو آج کی مارکیٹ میں دیگر اسمارٹ فون ڈیوائسز کے مقابلے میں معیاری کارکردگی، جدید ٹیکنالوجی اور جدید ڈیزائن کو قابل رسائی قیمتوں پر جوڑتا ہے، بلکہ ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آلات بنانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ”چارلس ڈنگ، Infinix Mobility میں Zero X سیریزکے ڈپٹی پروڈکٹ ڈائریکٹر۔ '' Zero X سیریز جدید کیمرہ ٹیکنالوجی اور امیج آپٹیمائزیشن پیش کرے گی تاکہ نوجوانوں اور پیشہ ور افراد کو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو دریافت کرنے اور پیشہ ورانہ فوٹو گرافی کی طاقت کو مضبوطی سے ان کے ہاتھوں میں رکھنے کی حوصلہ افزائی ملے۔''ZERO X Pro کو 108 ایم پی او آئی ایس الٹرا نائٹ وینٹی کیمرے سے لیس کیا ہے جس میں 8 ایم پی پیرسکوپ مون شاٹ لینس شامل ہے جس میں 5 ایکس آپٹیکل زوم اور 60x ہائبرڈ زوم اور 120 ڈگری فیلڈ ویو (ایف او وی) 8 ایم پی الٹرا وائیڈ اور میکرو لینس ہیں۔ کیمروں کو کواڈ ایل ای ڈی فلیش اورInfinixکے جدید ہائبرڈ امیج اسٹیبلائزیشن (بشمول OIS+EIS) حل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تاکہ دھندلی تصاویر کو کم کرتے ہوئے آسانی سے بڑے فیلڈ ویو میں ہر تفصیل کو حاصل کیا جا سکے۔گیم میں تیز رفتار اور ڈیٹا پروسیسنگ کے ساتھ اسمارٹ فونز کو طاقت دینے کے لیے، ZERO X سیریز میں ڈوئل چپ فلیگ شپ گیمنگ پروسیسر ہے، جو میڈیا ٹیک ہیلیو جی 95 چپ سیٹ کو میڈیا ٹیک انٹیلجنٹ ڈسپلے چپ سیٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔صارفینZERO X Pro اورZERO X کے 6.67 انچactive matrix organic light-emitting diodes (AMOLED) ڈسپلے کے ساتھ دن رات ایک آرام دہ اور خوبصورت دیکھنے کے تجربے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں 240 ہز ٹچ سیمپلنگ ریٹ اور 120 ہز ریفریش ریٹ اورZERO X NEO 6.78 ”(FHD+) 180Hz ٹچ سیمپلنگ ریٹ اور 90Hz ریفریش ریٹ اور کم بلیو لائٹ آئی کمفرٹ سرٹیفیکیشن کے ساتھ، جسے TÜV Rheinland نے تسلیم کیا ہے، صارفین دن کے وقت کم آنکھوں کی تھکاوٹ کے ساتھ گھنٹوں کے استعمال سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔