"آریان خان کی دوست سینیٹری پیڈ میں منشیات چھپا کر لے گئی تھی" این سی بی نے ویڈیو جاری کردی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) کا کہنا ہے کہ کروز شپ پر شاہ رخ خان کے صاحبزادے آریان خان کی دوست ماڈل گرل مون مون دھمیچا سینیٹری پیڈز میں منشیات چھپا کر لے گئی تھی۔

این سی بی کی جانب سے مبینہ طور پر دھمیچا کی طرف سے سینیٹری پیڈز میں چھپائی گئی منشیات کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ این سی بی کے اہلکار کروز شپ میں مبینہ طور پر مون مون دھمیچا کے کمرے سے ملنے والے سامان میں موجود سینیٹری پیڈز سے نشیلی گولیاں برآمد کررہے ہیں۔

خیال رہے کہ کچھ روز قبل این سی بی نے ایک لگژری کروز شپ پر ہونے والی پارٹی میں چھاپہ مار کر شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان سمیت آٹھ افراد کو گرفتار کیا تھا۔ آریان خان کے قبضے سے نہ تو منشیات ملیں اور نہ ہی ان کی جانب سے منشیات استعمال کرنا ثابت ہوا لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کیا گیا اور اب یہ انڈیا کا اس وقت سب سے ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے۔

Model MoonmoonDhamicha #NCB claims to have hidden drugs in a sanitary pad. A video of this has been released. #AryanKhanDrugCase #SRK pic.twitter.com/nRZp7Q7TBJ