نوازشریف 4بجے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کریں گے : مریم نواز

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پارٹی قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف اتوار کی سہہ پہر 4 بجے غیررسمی گفتگو کریں گے جو ٹی وی چینلز پر دکھائی جائے گی ۔

یادرہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں مریم نواز کاکہناتھاکہ " نوازشریف دل کی باتیں کریں گے جو پہلے کبھی نہیں کیں، یہ گفتگو میڈیا پر دکھائی جائے گی "۔

Stay tuned for MNS’s heart to heart, never before, candid conversation with the media! Will be on screens tomorrow Insha’Allah. pic.twitter.com/PCKmoScUWJ