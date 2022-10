اے این پی نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی دھمکی دیدی، پیغام پہنچا دیا

پشاور (ویب ڈیسک) عوامی نیشنل پارٹی (اے این پی) نے حکومتی اتحاد سے علیحدگی کی دھمکی دیدی اور اس سلسلے میں باضابطہ پیغام بھی پہنچا دیا ہے ۔

عوامی نیشنل پارٹی ( اے این پی) کے خیبرپختونخوا کے صدر ایمل ولی خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ہماری جماعت نے باضابطہ طور پر وفاقی حکومت کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات مزید ملتوی ہوئے تو الیکشن سے دستبردار ہونے کے ساتھ حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائیں گے۔ ہم اس بار کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے۔

The @ANPMarkaz has officially conveyed this message to the federal government that if these by-elections are further postponed then, ANP would withdraw from the election and will be quitting the alliance. We won’t let the RBM runaway this time.