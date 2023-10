لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) فلسطین کے علاقے غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چوتھے روز میں داخل ہوچکی ہے۔ ایسے میں کوئی فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے تو کوئی اسرائیل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ اس جنگ سے متعلق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کا مؤقف بھی سامنے آیاہے، سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر )پر اپنے بیان میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس تنازع کے دوران دونوں طرف موجود انسانیت کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ اس جنگ میں دونوں فریقین کی مذمت کرتی ہیں۔ جمائما نے اپنی پوسٹ کے ساتھ دو تصاویر بھی شیئر کی جس میں ایک طرف اسرائیلی بچہ اور دوسری طرف فلسطینی بچہ دکھایا گیا جو جنگ کے باعث بے حال ہیںْ۔

I stand with the innocent human beings on both sides of this conflict, especially the children.



Condemn both. pic.twitter.com/h2K8i1eGlM