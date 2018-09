امریکہ، شادی کے لئے لڑکی کو منانے کی پولیس کی انوکھی مدد

فلوریڈا(آن لائن)یوں تو لڑکی کو شادی کے لیے منانے میں لڑکے کے دوست یا عزیز مدد کرتے ہیں لیکن اب پولیس بھی ان کاموں میں مدد گار ہے۔

امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک علاقے میانمی میں مقامی پولیس نے ایک لڑکا اور لڑکی کی گاڑی کا پیچھا کیا جس میں لڑکی گاڑی چلا رہی تھی۔پولیس اہلکار نے لڑکی کو گاڑی روکنے کا حکم دیا جیسے کوئی مجرم ہوں جس پر لڑکی گھبرا گئی اور فوری طور پر گاڑی روک دی۔پولیس آفیسر نے ہلکی مسکراہٹ دی اور لڑکے سے پوچھا کیا تمہیں لڑکی سے کچھ کہنا ہے؟ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکے نے جیب میں رکھی انگوٹھی نکالی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی دوست کو شادی کی پیشکش کردی۔کچھ دیر تک لڑکی حیران ہو کر سب کچھ دیکھتی رہی اور کچھ ہی دیر بعد ہاں کہتے ہوئے انگوٹھی پہن لی۔اس موقع پر اہلکار نے دونوں کو مبارکباد دی، بعد ازاں لڑکی کو پتہ چلا کہ پولیس اہلکار ان کے ہی دوست کی مدد کر رہے تھے تاکہ وہ ان سے شادی کا پوچھ سکیں۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

PULL OVER PROPOSAL! @MiamiBeachPD helped a man pop the question to his girlfriend. It began as with a planned traffic stop, he got down one knee, then BOOM. A ring ????! Congrats to them! ???? pic.twitter.com/TNVwfljQTC