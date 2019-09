جمائمہ خان نے عمران خان کے بیٹوں کی ایسا کام کرتے تصاویر شیئر کر دیں کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان کی پاکستان کرکٹ کیلئے خدمات سے متعلق کون نہیں جانتا تاہم اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھیل کیلئے ان کی یہ محبت اب ان کے بچوں میں بھی منتقل ہورہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق عمران خان کے بیٹوں سلیمان خان اور قاسم خان کو حال ہی میں انگلینڈ کے ایک میدان پر کھیلتے ہوئے دیکھا گیا جہاں کرکٹ کے مداحوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔عمران خان کی پہلی اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنے بیٹوں کی کرکٹ کھیلتے ہوئے تصاویر شیئر کیں۔

سلیمان ورلڈ کپ 2019ءکے دوران پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ کا میچ بھی دیکھنے بھی گئے تھے۔ عمران خان کے بیٹے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر کرکٹ کھیلنے گئے تھے یا مستقبل میں بین الاقوامی معیار کا کرکٹر بننا چاہتے ہیں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر ان کی یہ تصاویر سوشل میڈیا پرخوب وائرل ہو رہی ہیں۔

Watching the test match at Lords. The only time I have had to spend with my boys. pic.twitter.com/ABJaCaHla5