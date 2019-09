پشاور ائیر پورٹ پر حاجیوں نے اپنی آب زم زم کی بوتلیں اٹھانے کے لیے ایسا کام کردیا کہ جان کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ائیرپورٹ پر حجاج کرام زم زم کے کین لینے کیلئے لگیج بیلٹ پر چڑھ دوڑے۔سوشل میڈ یا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حجاج زم زم کے کین لینے کیلئے بےقرار ہیں۔حجاج کرام کی بے قراری اس حد تک بڑھ جاتی ہے وہ کین اٹھانے کیلئے لگیج بیلٹ پر چڑھ کر اندر چلے جاتے ہیں۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ حجاج کین ہاتھوں میں لے کر لگیج بیلٹ کے ساتھ ہی باہر نکلتے رہے اور ایئر پورٹ کا عملہ حاجیوں کو روکتا رہا مگر وہ اس اقدام سے باز نہ آئے۔

Pilgrims searching for their lost زمزم Zamzam gallons at Peshawar airport, not a tiktok video. ???? pic.twitter.com/Fqey8wNGS6