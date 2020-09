نہ ہوئی گر مرے مرنے سے تسلی نہ سہی نہ ہوئی گر مرے مرنے سے تسلی نہ سہی

نہ ہوئی گر مرے مرنے سے تسلی نہ سہی

امتحاں اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ سہی

خار خارِ الم حسرتِ دیدار تو ہے

شوق گلچیِن گلستان تسلی نہ سہی

مے پرستاں خم مے منہ سے لگائے ہی بنے

ایک دن گر نہ ہوا بزم میں ساقی نہ سہی

نفسِ قیس کہ ہے چشم و چراغ صحرا

گر نہیں شمع سیہ خانۂ لیلیٰ نہ سہی

ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق

نوحۂ غم ہی سہی نغمۂ شادی نہ سہی

نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پروا

گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ سہی

عشرتِ صحبتِ خوباں ہی غنیمت سمجھو

نہ ہوئی غالبؔ اگر عمر طبیعی نہ سہی

شاعر: مرزا غالب

Na Hui Gar Miray Marnay Pe Tasalli , Na Sahi

Imtehaan Aor Bhi Baaqi Ho To Yeh Bhi Na Sahi

Khar Khar e Alma Hasrat e Dedaar To Hay

Shoq Gulcheen e Gulistaan e Tasalli Na Sahi

May Paristaan , Kham e May Munh Say Lagaey Hi Banay

Aik Din Gar Na Hua Baszm e Saaqi Na Sahi

Nafas e Qais Keh Hay Chashm o Charaagh e Sehra

Gar Nahen Shama e Sayah Khaana e Laila Na Sahi

Aik Hangaamay Pe Moqoof Hay Ghar Ki Ronaq

Noha e Gham Hi Sahi Naghma e Shaadi Na Sahi

Na Sataaish Ki Tamanna , Na Silay Ki Parwah

Keh Nahen Miray Ashaar Men Maani Na Sahi

Ishrat e Sohbat e Khoobaan Hi Ghanemat Samjho

Na Hui GHALIB Agar Umr e Tabai Na Sahi

Poet: Mirza Ghalib