عجب نشاط سے جلاد کے چلے ہیں ہم آگے

کہ اپنے سایہ سے سر پاؤں سے ہے دو قدم آگے

قضا نے تھا مجھے چاہا خرابِ بادۂ الفت

فقط خراب لکھا بس نہ چل سکا قلم آگے

غمِ زمانہ نے جھاڑی نشاطِ عشق کی مستی

وگرنہ ہم بھی اُٹھاتے تھے لذتِ الم آگے

خدا کے واسطے داد اس جنونِ شوق کی دینا

کہ اس کے در پہ پہنچتے ہیں نامہ بر سے ہم آگے

یہ عمر بھر جو پریشانیاں اٹھائی ہیں ہم نے

تمہارے آئیو اے طرہ ہائے خم بہ خم آگے

دل و جگر پر افشاں جو ایک موجہ خوں ہے

ہم اپنے زعم میں سمجھے ہوئے تھے اُس کو دم آگے

قسم جنازے پر آنے کی میرے کھاتے ہیں غالبؔ

ہمیشہ کھاتے تھے جو میری جان کی قسم آگے

شاعر: مرزا غالب

Ajab Nishaat Say Jallaad k Chalay Hen Ham Aagay

Keh Apnay Saaey Say Sar Paaon Say Hay Do Qadam Aagay

Qaza Nay Tha Mujhay Chaaha Kharaab e Baada e Ulfat

Faqat Kharaab Likha , Bass Na Chall Saka Qalam Aagay

Gham e Zamaana Nay Jhaarri Nishaat e Eshq Ki Masti

Wagarna Ham Bhi Uthaatay Thay Lazzat e Alam Aagay

Khuda k Waastay Daad Iss Junoon e Shoq Ki Dena

Keh Uss K Dar Pe Pahunchay Hen Nama Bar Say Ham Aagay

Yeh Umr Bhar Jo pareshaaniaan Uthaai Hen Ham Nay

Tumhaaray aaio Ay Turra Haa e Kham Ba Kham Aagay

Dil o Jigar Men Pur Afshaan jo Aik Moja e Khoon Hay

Ham Apnay Zoam Men Samjhay Huay Thay Iss ko Dam Aagay

Qasam Janaazay Pe Aanay Ki Meray Khaatay Hen GHALIB

Hamesha Khaatay Thay Jo Meri Jaan ki Qasam Aagay

Poet: Mirza Ghalib