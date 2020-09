سشانت سنگھ کیس ، ریا چکرورتی اور بیٹے کی گرفتاری کے بعد اداکارہ کے والد نے فوج سے مدد مانگ لی سشانت سنگھ کیس ، ریا چکرورتی اور بیٹے کی گرفتاری کے بعد اداکارہ کے والد نے ...

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت کے آنجہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی گرل فرینڈ ریا چکرورتی کی گرفتاری کے بعد ان کے والد ’اندر جیت‘ نے فوج سے مدد طلب کرلی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سشانت سنگھ راجپوت خودکشی کیس میں ایک نیا موڑ آگیا، گزشتہ روز نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) کی ٹیم نے ریا چکرورتی کو سشانت کو ڈرگس کا عادی بنانے کے الزام میں گرفتار کرلیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ریا کے والد کی جانب سے اپنی بیٹی کی گرفتاری کے بعد کئی پیغامات سامنے آئے ہیں، ریا چکرورتی کے والد اندرجیت چکرورتی نے ریا کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر کہا کہ ’کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی برداشت نہیں کرسکتا۔ مجھے مرنا چاہیے۔‘

No father can bear injustice on his daughter. I should die????#JusticeForRhea https://t.co/whdf64Adj0 — Indrajit Chakraborty (@IndrajitChakra) September 8, 2020

اندرجیت چکرورتی نے ایک اور ٹوئٹ میں بتایا کہ ریا کی درخواست ضمانت مسترد ہوگئی ہے جبکہ کیس کی اگلی سماعت جمعرات یعنی 10 ستمبر کو ہوگی۔

Rhea Chakraborty bail rejected. Next act likely in sessions court on Thursday! . ????????????#JusticeForRhea — Indrajit Chakraborty (@IndrajitChakra) September 8, 2020

ریا کے والد نے ایک اور پیغام میں کہا کہ ’میں سشانت کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آج وہ بھی کافی اداس ہوگا۔‘

I knew Sushant very well.... He will be very sad today????#JusticeForSSR & #JusticeForRhea — Indrajit Chakraborty (@IndrajitChakra) September 8, 2020

اندرجیت چکرورتی سابق بھارتی فوجی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ایک اور ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نےاپنے تمام فوجی دستوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ’میں نے آپ لوگوں سے اس سے قبل کبھی مدد نہیں مانگی۔‘

انہوں نے لکھا کہ ’لیکن آج ایک بے یارو مددگار باپ کی حیثیت سے میں آپ کی حمایت کا طلب گار ہوں۔‘ اپنے پیغام کے آخر میں انہوں نے ہیش ٹیگ کے ساتھ ’#JusticeForRhea‘ لکھا ہے۔

واضح رہے کہ رواں ماہ 5 ستمبر کو این سی بی نے ریا کے بھائی شووک چکرورتی اور سشانت کے ہاؤس مینیجر سیموئل مرانڈا کو بھی گرفتار کرلیا تھا۔

بیٹے کی گرفتاری پربھی اندر جیت چکرورتی نے اپنا رد عمل ظاہر کیاتھا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں طنز کرتے ہوئے لکھاتھا کہ ’مبارک ہو بھارت، آپ نے میرے بیٹے کو گرفتار کرلیا، مجھے یقین ہے اس لائن میں اگلا نمبر میری بیٹی اور پھر نہ جانے کس کا ہوگا۔ آپ نے ایک متوسط گھرانے کو ختم کردیا اور یہ سب کچھ انصاف کے تحت ہورہا ہے۔ ‘