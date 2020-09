انگلش کھلاڑی نے بابراعظم سے ٹی 20 رینکنگ میں پہلی پوزیشن چھین لی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹی 20 فارمیٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے جس کے مطابق مختصر فارمیٹ کے بہترین بلے بازوں کی فہرست میں بابراعظم کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے اور انگلش بلے باز ڈیوڈ ملان نے نمبرون پوزیشن پر قبضہ جما لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق انگلش بیٹسمین ڈیوڈ ملان نے نہ صرف پاکستان بلکہ آسٹریلیا کے خلاف ٹی 20 سیریز میں بھی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں وہ 4 درجے ترقی کے بعد پہلی پوزیشن پر قابض ہوگئے ہیں اور یوں طویل عرصے تک ٹی 20 میں بلے بازوں کی فہرست میں حکمرانی کرنے والے قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کی حکمرانی کا خاتمہ ہوگیا۔ آسٹریلین کپتان ایرون فنچ تیسرے اور لوکیش راہول چوتھی پوزیشن پر موجود ہیں جبکہ دیگر بلے بازوں میں کولن منرو، گلین میکسویل، حضرت زازئی، ایون لوئس، ویرات کوہلی اور ایون مورگن بالترتیب ٹاپ 10 میں شامل ہیں۔

???? Dawid Malan rises to No.1 ????

The England batsman, who topped the run-scoring charts in the #ENGvAUS series, has jumped four places on the @MRFWorldwide ICC Men's T20I Rankings ???? pic.twitter.com/rLvECHFigb

— ICC (@ICC) September 9, 2020