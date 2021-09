جنوبی افریقہ نے بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے سکواڈ کااعلان کردیا ، کپتان کون ہو گا؟ 

کیپ ٹاﺅن(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 کے لیے سکواڈ کا اعلان کردیا، کپتان ٹمبا باووما ہوں گے۔سکواڈ میں شامل کھلاڑیوں میں کپتان ٹمبا باووما، کوئنٹن ڈی کوک ، بجورن فورٹین، ریزا ہینڈرکس اور کیشو مہاراج ہیں۔اس کے علاوہ ہینرک کلاسن، ایڈن مارکرم، ڈیوڈملر، ویان ملڈر،لنگی نگیڈی ،کگیسو ربادا، تبریز شمسی اور وین ڈر ڈیوسن، ڈوئین پریٹوریس اور انرک نورجی شامل ہیں جب کہ جیورج لنڈے، فیلوکوایو اور لیزاد ولیمز کو ریزرو کھلاڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 17 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا۔

???????? Your 18-man extended #T20World #Proteas squad heading to the ICC Men's #T20WorldCup!#BePartOfIt pic.twitter.com/KD9DZPWQOe