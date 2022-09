ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ناقد کمال راشد خان کے بیٹے نے بالی ووڈ اداکاروں سمیت وزیر اعلی سے اپیل کی ہے کہ "کچھ لوگ میرے والد کو ٹارچر کر کے قتل کردیں گے،ان کی جان بچا لیں"۔

این ڈی ٹی وی نیوز کے مطابق کمال ارشد خان کو دو سال قبل بھارتی آنجہانی اداکار عرفان خان اوررشی کپو رکے خلاف تضحیک آمیز ٹوئٹس کے کیس میں گزشتہ دنوں گرفتار کرلیا گیا تھا۔تاہم اداکار کو ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد ان کے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاونٹ سے چند پیغامات سامنے آئیں ہیں جن پر سب ہی تشویش میں مبتلا ہیں۔مذکورہ پیغامات میں کےکمال آر خان کو قتل کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، ان پیغامات میں کہا گیا کہ "میں کے آر کے کا بیٹا فیصل کمال ہوں، کچھ لوگ ممبئی میں میرے والد کو ٹارچر کرکے قتل کردیں گے"۔ ان میں یہ بھی کہا گیا کہ "میں اس وقت 23 سال کا ہوں اور لندن میں مقیم ہوں، نہیں جانتا کہ اس وقت والد کی مدد کیسے کروں؟" پیغامات میں مزید کہا گیا "میں اور میری بہن ان کے بغیر مر جائیں گے، کیونکہ وہ ہماری زندگی ہیں، میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے والد کی مدد کریں"۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ" میں اپنے والد کو سشانت سنگھ راجپوت کی طرح مرتا نہیں دیکھنا چاہتا"۔

I am KRK’ son Faisal Kamaal. Some people are torturing to kill my father in Mumbai. I am just 23years old living in London. I don’t know how to help my father. I request @juniorbachchan @Riteishd and @Dev_Fadnavis ji to save my father’s life. Me n my sister will die without him.