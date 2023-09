ایشیا کپ ، بھارت کے خلاف اہم میچ کے لیے پاکستانی  پلیئنگ الیون کا اعلان ہوگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کے لیے پلیئنگ الیون کا اعلان کردیا۔

اعلان کے مطابق کپتان بابر اعظم اور نائب کپتان شاداب خان پلیئنگ الیون میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فخر زمان ، امام الحق ، سلمان علی آغا، افتخار احمد، محمد رضوان، فہیم اشرف ، نسیم شاہ، شاہین آفریدی اور حارث رؤف ٹیم کا حصہ ہیں۔

خیال رہے کہ ایشیا کپ میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کل کولمبو میں کھیلا جائے گا ، اس سے قبل ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کا میچ بارش کے باعث بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا اور دونوں ٹیموں کو ایک ،ایک پوائنٹ دیا گیا تھا ۔

Our playing XI for the #PAKvIND match ????????#AsiaCup2023 pic.twitter.com/K25PXbLnYe