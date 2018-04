”اگر سلمان خان کاتعلق مسلم لیگ ن سے ہوتا تو وہ جیل ۔۔۔“اینکر پرسن مبشر لقمان نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )حکمران طبقے اور بااثر افراد پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ وہ جب بھی قانون کی پکڑ میں آنے لگتے ہیں تو علاج کرانے کے بہانے بیرون ملک دوڑ جاتے ہیں ۔ن لیگ کے مخالفین سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جیل جانے کے خوف کی وجہ سے باہر بھاگ گئے جبکہ اسحاق ڈار اپنا علاج کرانے کے لیے لندن میں موجود ہیں ۔سابق صدر پرویز مشرف بھی علاج کرانے کے لیے لندن گئے اور ان کے خلاف بھی پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں اور مخالفین انہیں بھی مفرور قرار دیتے ہیں ۔

اس حوالے سے مبشر لقمان نے ایسی ٹوئٹ کردی کہ سوشل میڈ یا پر ہنسی کا طوفان آگیا ۔انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس میں اسحاق ڈار ہسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے ہی سلمان خان کی بھی ہسپتال میں لیٹے ہوئے تصویر ہے ۔اس تصویر پر لکھا ہوا تھا کہ اگر سلمان خان کا تعلق مسلم لیگ ن سے ہوتا تو وہ جیل کے بجائے ابھی لندن کے کسی ہسپتال میں ہوتا ۔

As received but fairly apt pic.twitter.com/9JEXY4irdf

مبشر لقمان نے ایک اور ایڈٹ شدہ تصویر شیئر کی جس میں نواز شریف اور سلمان خان بیٹھے ہوئے ہیں ،اس نواز شریف سلمان خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ”ایسے کیسے عدالت نے سزا سنا دی ؟سلو میاں تمہارے 32ملین ٹوئٹر فالورز اور دنیا بھر میں کروڑوں مداح ہیں ،یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے کہ سزا ملنی چاہیے یا نہیں۔ “

اس سوشل میڈ یا صارفین بھی بہت لطف اندوزہوئے۔

hahahahaha salman you should take classes from this person :D