آفریدی کی ٹویٹ سے لگی ’آگ‘ ابھی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی کہ آئی سی سی نے بھی ’تیل‘ چھڑک دیا، ایسی چیز شیئر کر دی کہ آج پورا بھارت ایک مرتبہ پھر ’سوگ‘ میں ڈوب جائے گا، جان کر آپ کیلئے خوشی پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی نے صرف ایک ٹویٹ سے بھارت بھر میں ’آگ‘ لگا دی جس کے بعد بھارتی عوام تو کیا کھلاڑی اور میڈیا پرسنز بھی غصے سے پیچ و تاب کھانے لگے اور شاہد آفریدی کیساتھ ساتھ پاکستان کیخلاف زہر اگلنے میں مصروف ہیں۔

شاہد آفریدی کی ٹویٹ سے لگی یہ ’آگ‘ ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے اس پر مزید تیل چھڑک کر دیا ہے اور آگ کا یہ الاﺅ ایک مرتبہ پھر ”بھانبھڑ“ میں بدل چکا ہے۔

آج فخر پاکستان، فخر زمان کی سالگرہ ہے اور آئی سی سی نے اس کی مبارکباد دینے کیلئے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ پاکستانیوں کیلئے تو اپنی خوشی پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا لیکن بھارت ایک مرتبہ پھر ’سوگ‘ میں ڈوب جائے گا۔

آئی سی سی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر فخر زمان کی وہ تصویر شیئر کی جو چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں سنچری بنانے کے بعد جشن منانے کے دوران لی گئی تھی اور لکھا ”وہ چیمپینز ٹرافی میں بھڑکا، جس میں بھارت کیخلاف فائنل میچ میں اس کی پہلی سنچری نے پاکستان کو چیمپین بننے میں مدد دی! سالگرہ بہت بہت مبارک ہو فخر زمان!!!“ اور اس کیساتھ آئی سی سی نے ٹرافی کا ایموجی بھی بنایا۔

He burst onto the scene at #CT17, where his maiden century in the final against India helped make Pakistan champions! ????



Happy birthday to @FakharZamanLive! pic.twitter.com/XNgoV1xoRU — ICC (@ICC) April 10, 2018



یہ تصویر اور مبارکباد کا پیغام سامنے آتے ہی بھارتیوں اور پاکستانیوں کے درمیان لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا اور پاکستانی اس جنگ میں فاتح نظر آئے کیونکہ چیمپینز ٹرافی کی فتح ہی کچھ ایسی ہے کہ بھارتی چاہتے ہوئے بھی اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ ماسوائے ذلالت کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

جتندرا نامی ایک صارف نے لکھا ”میں امید کرتا ہوں کہ تم ورلڈ کپ 2019ءمیں بھارت کے ساتھ کھیلو اور صفر پر آﺅٹ ہو جاﺅ“

I hope u meet in CWC19 against India and got out on ZEROOOOOOOOOOOOO ... :) — Jitendra Singh (@g2pioneer) April 10, 2018

ساجد علی نے قہقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا ”اتنی نفرت“

Itna nafrat ???? — Sajid Ali (@SajUu41) April 10, 2018

جتندرا نے لکھا ”نفرت نہیں اپنے ملک سے محبت۔۔۔ منفی مت سوچو“

Nafrat nahi apne desh se mohabbat.. dont be Negative.. — Jitendra Singh (@g2pioneer) April 10, 2018



سمت نے لکھا ”بہت مشکل ہے کہ ورلڈکپ میں دونوں کے درمیان میچ ہو اور ایسا صرف ناک آﺅٹ میچز میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹیمیں مختلف گروپ میں ہیں“

Least chance of India v Pak clash in WC19 as it will happen only in knockouts like QF SF and finals since IND Pak won't be in same group — Sumit (@SumitPrakash21) April 10, 2018

صدف نے لکھا ”ہمیشہ جانتی تھی کہ تم لوگ اسی تصویر کا انتخاب کرو گے کیونکہ یہ اس کے کیرئیر کی انتہائی اہم اور خوبصورت اننگز تھی! پاکستان نے کیا ہی ہیرا تلاش کیا ہے، واقعی میں بہت ہی شاندار کھلاڑی ہے جو ہر ٹیم سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ سالگرہ مبارک ہو فخر پاکستان!!!“

Always knew you guys will chose this one ha! The veryyy important and beautiful innings in his career!???? What a find this guy has been for Pakistan, really an amazing player which can compete any team! HAPPY BIRTHDAY FAKHAR E PAKISTAN???? — Sadaf #Team Babar (@MoinSadaf) April 10, 2018

ایک بھارتی صارف رودرا بھی فخر زمان کا فین نکلا جس نے لکھا ”فخر زمان واقعی بہت ہی اچھا کھلاڑی اور ایتھلیٹ ہے۔۔۔ ایسے ہی کھیلتے رہو۔۔۔ بھارت سے نیک خواہشات“