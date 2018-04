”پاکستانیوں کے چہروں پر تو ویسے ہی۔۔۔” ویرات کوہلی سے شکل ملنے سے متعلق سوال پر احمد شہزاد نے ایسا جواب دیدیا جس کی کسی پاکستانی کو توقع نہ تھی، جان کر آپ کیلئے ہنسی روکنا ناممکن ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے بہت سے کرکٹرز کا موازنہ دیگر ملکوں کے کرکٹرز سے کیا جاتا ہے جیسا کہ بابر اعظم، احمد شہزاد اور عمر اکمل کا موازنہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی سے کیا جاتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”پاکستانی یوں ہی کمال نہیں ہیں“آفریدی کو آﺅٹ کرنے پر شاہین آفریدی نے جشن نہیں منایا تھا لیکن کوہلی کو آﺅٹ کرنے پر بھارت ہی کے نوجوان کھلاڑی نے انہیں کیا گالی دی؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ بھارتی شرمندہ ہو گئے، دیکھ کر آفریدی کا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا

بابر اعظم تو اس معاملے میں کہہ چکے ہیں کہ کوہلی لیجنڈ ہے اور میں اس کے پاس پاس بھی نہیں ہوں، بس اس کی طرح کارکردگی دکھانا چاہتا ہوں جبکہ عمر اکمل بھی یہ کہہ چکے ہیں جب سے کوہلی نے کیرئیر شروع کیا ہے وہ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کر رہا ہے اور میں چھٹے نمبر پر، پہلے مجھ سے تیسرے نمبر پر بیٹنگ کروائیں اور پھر میرا موازنہ کوہلی کیساتھ کریں۔

احمد شہزاد سے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران جب یہ پوچھا گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ویرات کوہلی کیساتھ ملتا ہے تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا جس کی کسی بھی پاکستانی کو توقع نہ تھی اور یقینا جان کر آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔آفریدی کی ٹویٹ سے لگی ’آگ‘ ابھی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی تھی کہ آئی سی سی نے بھی ’تیل‘ چھڑک دیا، ایسی چیز شیئر کر دی کہ آج پورا بھارت ایک مرتبہ پھر ’سوگ‘ میں ڈوب جائے گا، جان کر آپ کیلئے خوشی پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا

احمد شہزاد نے کہا کہ ”چہرہ کچھ ملتا ہے لیکن بہت کچھ مختلف بھی ہے جیسا کہ ناک بہت مختلف ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانیوں کے چہروں پر تو ویسے ہی بہت نور ہوتا ہے اور۔۔۔“

Ahmed Shehzad's chichorapan and idiocy has no bounds. Would make such a good specimen for psychiatric studies. Clip courtesy @OL_Spirit pic.twitter.com/NqtoniJk2h