”آﺅ سنوکر کھیلیں۔۔۔“ شعیب اختر نے عبدالرزاق کو دعوت دی تو وہ ایسی چیز لے کر پہنچ گئے کہ شعیب اختر نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کروا دی، عبدالرزاق کے ہاتھ میں کیا تھا؟ دیکھ کر آپ بھی کہیں گے ”عبدالرزاق کا کوئی جوڑ نہیں“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹرز کی آپس میں دوستیاں بہت مشہور ہوتی ہیں اور سب ہی اپنے اپنے فارغ اوقات میں کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے انہیں تفریح مل سکے۔

راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے فارغ وقت سے لطف اندوز ہونے کیلئے سنوکر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کیلئے عبدالرزاق کو بھی دعوت دے ڈالی جو اپنے ساتھ ایسی چیز لے کر پہنچ گئے کہ شعیب اختر نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔

سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عبدالرزاق سنوکر روم میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے کندھے پر ایک لمبا سا بیگ رکھا ہوتا ہے اور انہیں دیکھتے ہی شعیب اختر کہتے ہیں کہ ”اوہو۔۔۔ مجھے ہرانے کیلئے اپنے ہتھیار ساتھ لے کر آئے ہو۔“ عبدالرزاق سنوکر کھیلنے کیلئے اپنی ذاتی ’سٹکس‘ لے کر آئے تھے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Look it my old mates playing snooker like professional bringing their own guns with them to beat me in the game ..wish full thinking????.. pic.twitter.com/e2bgydSKEB