گزشتہ 5سال میں مسلم لیگ ن کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے لئے 37فی صد سے زائد ترقیاتی بجٹ دیا:شہبازشریف

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2008کے بعد ہرسال جنوبی پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیاگیا،2008تا2013 کے عرصے میں 27فی صدجبکہ گزشتہ 5سالوں میں یہ ریٹ37فی صد تک پہنچ چکا ہے۔

Here’s a budget allocation from 2013 to 2018 for South Punjab during the tenure of Chief Minister Punjab @CMShehbaz pic.twitter.com/m2d18CmD6X