وزیراعظم کی چین کے صدرسے ملاقات،باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پراتفاق

بیجنگ(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور چین کے صدرشی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پراتفاق کیا گیاہے ۔

Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi and Chinese President Xi Jinping have re-affirmed to take Pak-China relations to new heights through Belt and Road Initiative. ???????????????? pic.twitter.com/sKPOlNWUOJ