کامسیٹسیونیورسٹی نے Say No To Plastic مہم کا آغاز کر دیا

لاہور(پ ر)پلاسٹک کے استعمال کو روکنے اور کوڑا کرکٹ کو کم کرنے کیلئے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد نے اسلام آباد کے ستارہ مارکیٹ کے علاقے میں ایک مہم کو منظم کیا جس میں 500 سے زائد طلباء اور فیکلٹی ممبران نے حصہ لیا۔اس مہم کا مقصد لوگوں کو پلا سٹک کے ماحولیات پر منفی اثرات سے متعلق آگاہی دینے اور ڈسپوزیبل کوڑے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کو معاشرے کی خدمت کیلئے متحرک کرنا تھا۔اس سرگرمی کا انعقاد میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے اشتراک کے ساتھ کیا گیا۔ریکٹر CUI ،پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد نے صاف اورسرسبز پاکستان سے متعلقہ مقاصد کو فروغ دینے میں قائدانہ کردار اداکیا ہے۔انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی نے پہلے بھی مقامی حکام کی معاونت سے ایک وسیع شجرکاری مہم چلائی ہے جس کی مکمل طور پر فنڈ ریزنگ فیکلٹی اور طالب علموں نے کی تھی۔پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر نے اس بات پر زور دیا کہ پلاسٹک میں کارسینوجینک اور نیوروٹاکسک مادے موجود ہوتے ہیں جو کہ پلاسٹک کے جلائے جانے پر سینے کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پلاسٹک زمینی پانی کو زہریلے کیمیکلز کے ساتھ آلودہ کر دیتے ہیں اور مائیکرو پلاسٹکس ماحولیاتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ دار شہریوں کے طور پر ہمیں اپنی سرگرمیوں کے تمام زندہ مخلوق پرمنفی اثرات کے حوالے سے آگاہ ہونا چاہیے۔پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سینیٹر مشاہد حسین سید کی سربراہی میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کی سٹینڈنگ سب کمیٹی کی حالیہ میٹنگ میں رضاکارانہ طور پرCUIکے ذریعے اسلام آباد کو پلاسٹک سے آزاد کرنے کیلئیقائدانہ کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔سٹوڈنٹس کے ساتھ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس سرگرمی میں حصہ لیا۔ڈائریکٹر سینیٹیشن ، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد، سردار خان زمری نے اس موقع پر خطا ب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد دنیا کے خوبصورت شہروں میں سے ایک اور یہ شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماحول کی حفاظت اور تحفظ کے لئے تمام اقدامات کریں۔ سردار خان زمری نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی کہ پلاسٹک کی گندگی سیاحت کو کم کرنے اور مقامی معیشت پر منفی اثر ات ڈالنے میں براہ راست اثرانداز ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا آج کاتلف شدہ پلاسٹک کا کوڑا اگلے 100 سالوں تک ماحول کو آلودہ کرتا رہے گا۔ CUI کے طالب علموں نے جیکٹوں پر مہمکا لوگو ''Just Say No to Plastics'' لگائیہوئے گھر گھر جا کر آگاہی مہم کو چلایا اور پلاسٹک کے استعمال پر قابو پانے کے بارے میں معلوماتی فلائرز کو تقسیم کیا۔طالب علم سرگرمیوں کو منظم کرنے کے بارے میں پرجوش نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ اسکول کے نصاب میں کمیونٹی آگاہی کو لازمی طور پرشامل کر دینا چاہئے۔اس کے علاوہ طلباء نے پلاسٹک فضلہ کو فوری طور پر کم کرنے کے اقدام کے طور پر دوبارہ استعمال میں آنے والے کپاس کے بیگ اور برتنوں کو فروغ دینے کی تجویز دی۔