وزیر اعظم عمران خان کے بیان نے بھارت میں ہلچل مچا دی

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کے بیان نے بھارت میں ہلچل مچا دی ۔گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان نے غیرملکی صحافیوں کو انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ اگر بھارت کے انتخابات میں کانگریس کے مقابلے میں نریندر مودی کی جماعت کامیاب ہوئی تو کشمیر کے مسئلے پر پرامن مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے۔

Pakistani Prime Minister Imran Khan said he thinks there may be a better chance of peace talks with India if Prime Minister Narendra Modi’s Hindu nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) wins the general election due to begin there on Thursday https://t.co/pyxNvFVs5U