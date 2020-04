پچاس(50) موبائل ٹیسٹنگ یونٹس کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ جیسے شہری علاقوں میں کام کریں گے۔ پچاس(50) موبائل ٹیسٹنگ یونٹس کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ جیسے شہری علاقوں ...

ڈاؤلینس کی جانب سے دئیے عطیات کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈاؤلینس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، عمر احسن خان نے کہا: ”ڈاؤلینس کے پاس پاکستان میں معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ایک ویژن موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر کا انفرااسٹرکچر کمزور ہے لہٰذا ہمیں لازماً فراخدلی سے حصہ لینا چاہیے اوراپنی قومی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کوشش کے ذریعے ہم وسائل سے رکھنے والے کارپوریٹ سیکٹر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی بہتر عوامی زندگی اور تحفظ کے انفرااسٹرکچر کے لیے قوم کی کوششوں میں شریک ہوں۔ڈاؤلینس وعدہ کر تا ہے کہ ہیلتھ کیئر انفرااسٹرکچر کو بہتر بنائے گا اور اسی کے ساتھ تعلیم، آگاہی اور ماحولی تحفظ کوفروغ دے گا۔“

عمر خان نے مزید کہا،”گزشتہ 4دہائیوں کے دوران، ڈاؤلینس ایک ایسے برانڈ کے طور پر ابھرا ہے جس کی توجہ کا مرکز اْس کے کسٹمرز ہیں۔ یورپ میں کنزیومر الیکٹرونکس کے تیسرے بڑے مینوفیکچررز - آرشلک ترکی - کے کل ملکیتی ذیلی ادارے کے طور پر، ڈاؤلینس COVID-19 کے علاج کے لیے مخصوص اسپتالوں کی اْس وقت تک اعانت جاری رکھے گا جب تک بیماری کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم، تمام سطحوں پر اور ڈیجیٹل میڈیا سمیت مختلف چینلوں کے ذریعے،عوام کو بھی اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔یہ ایک عالمی بحران ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور ہم اس سے متاثر

ہونے والے ہر شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔“

اس عالمی وبائی صورت حال میں،تمام اقوام کو اپنے شہروں میں تالا بندی پر مجبور ہونا پڑا ہے تاکہ سماجی فاصلہ یقینی بنایا جا سکے اور خود پاکستان نے بھی، اس بیماری کو بڑے پیمانے پر پھیلنے سے روکنے کے لیے وسیع احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔COVID-19کے مریضو ں کی بروقت تشخیص اور علاج کے لیے پورے ملک میں ہنگامی بنیادوں پرکوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں کارپوریٹ ادارے اپنا بڑا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔

حکومت کے فور ی اقدامات اور سخت اقدامات کے باعث پاکستان میں اب تک COVID-19کو بڑے پیمانے پر پھیلنے سے روکنا ممکن ہے لیکن یہ اُس وقت زیادہ ممکن ہے جب لوگ ذمہ داری کے ساتھ عمل کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں۔اس بیماری پر قابو پانے اور اس کے خاتمے کے لیے آئندہ چند ہفتے نہایت اہم ہیں تاکہ تالا بندی کے اقتصادی اثرات کو کم سے کم کیا جاسکے اور معاشرے کے غریب ترین طبقے کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاؤلینس، قوم کے لیے طویل المیعاد کوششوں کے لیے پر عزم ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسے کسی چیلنج سے بچا جا سکے۔

