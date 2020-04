کورونا وائرس: ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی امداد میں 3 کروڑ ڈالر کا اضافہ کر دیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) کورونا وائرس سے بچائو کے لئے ایشیائی ترقیاتی بینک (اے ڈی بی) نے پاکستان کی امداد میں 3 کروڑ ڈالر کا اضافہ کر دیا۔تفصیلات کے مطابق ایشیائی ترقیاتی بینک نے کورونا سے بچائو کے لئے پاکستان کو 2کروڑ ڈالر دینے کا فیصلہ کیا تھا،،تاہم اے ڈی بی اب پاکستان کو 5 کروڑ ڈالر دے گا۔

#ADBNEWS: “The outbreak of COVID-19 is a profound challenge for Pakistan and we are committed to providing flexible and timely support to help manage this crisis."

