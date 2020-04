چین میں کورونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کو جلایا گیا لیکن امریکا میں میتوں کا کیا جارہاہے؟ خبرآگئی

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)چین میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد کو جلانے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں لیکن امریکا میں اس موذی مرض کا شکار ہونے والے افراد کی اجتماعی قبر میں انتہائی گہرائی میں تدفین کی جارہی ہے اور گڑھے ڈرلنگ مشینوں کے ذریعے کھودے جارہے ہیں۔ اس سے قبل چین میں حکومت نے کورونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی لاشوں کو جلادیا تھا۔

امریکی شہرنیو یارک سے ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جن میں مختلف تنظیموں کے ارکان اجتماعی قبر میں تابوتوں کو دفن کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق نیویارک شہر کے حکام نے کنٹریکٹ پر ملازمین بھرتی کیے ہیں جو ہارٹ آئی لینڈ نامی علاقےمیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونےو الوں کی تدفین کررہے یں۔

New York City hires laborers to bury dead in Hart Island potter's field amid coronavirus surge https://t.co/fRpaXnDsTc pic.twitter.com/av31nME6hU