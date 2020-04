"آئیں ایک ساتھ ریٹائرڈ ہوتے ہیں" شعیب ملک کی تجویز پر رمیز راجہ نے کیا جواب ...

"آئیں ایک ساتھ ریٹائرڈ ہوتے ہیں" شعیب ملک کی تجویز پر رمیز راجہ نے کیا جواب دیا؟ جانیئے "آئیں ایک ساتھ ریٹائرڈ ہوتے ہیں" شعیب ملک کی تجویز پر رمیز راجہ نے کیا جواب ...

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے اپنے ساتھ ساتھ محمد حفیظ اور رمیز راجہ کو کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے کی تجویز دی ہے جس پر رمیض راجہ کا جواب سامنے آگیا اور وہ کہتے ہیں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شعیب ملک نے لکھا کہ "آئیں دوہزار بائیس میں ایک ساتھ پروقار ریٹائرمنٹ کااعلان کرتے ہیں ، اپنی پوسٹ میں

انہوں نے حفیظ کے ساتھ رمیز راجہ کو بھی ٹیگ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مذاق کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

شعیب کی اس تجویز پر رمیز راجہ 'متفق' نہ ہوئے انہوں نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا"میں کس چیز سے ریٹائرڈ ہوجاوں؟ پاکستان کرکٹ پر بات کرنے سے؟ اس سے میں کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوسکتا"۔

انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں کہا کہ ’جہاں تک آپ کے ریٹائرمنٹ کے منصوبے کی بات ہے، 2022 میں کمنٹری کرنے کا آغاز کرنا مشکل ہوگا، اس وقت آپ تقریباً میری عمر کے ہوں گے اور کیریئر کی بات کریں گے، مجھے آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تاریخ میرے لیے سب سے بہترین استاد ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں جب ریٹائر ہوا تھا تب میں پاکستانی ٹیم کا کپتان تھا‘۔

@realshoaibmalik @MHafeez22 2-would be tough to start commentating in 2022 as that would make you my age almost ????And talking of careers , don’t need a tutorial from u of all the ppl as history, which is a great teacher, would tell u that I retired while I was Captain of Pak team — Ramiz Raja (@iramizraja) April 9, 2020

ڈان نیوز کے مطابق چند روز قبل رمیز راجہ نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ محمد حفیظ اور شعیب ملک کو اب عالمی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔

ویڈیو کانفرنس پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ’میں کسی کھلاڑی پر ذاتی رائے دینے سے گریز کرتا ہوں‘۔

ان کا کہنا تھا کہ ’اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کھلاڑیوں نے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت سی خدمات دی ہیں تاہم اب مجھے لگتا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ وہ باعزت ریٹائر ہوجائیں‘۔انہوں نے کہا تھا کہ ’ان کی ریٹائرمنٹ سے پاکستان کی کرکٹ کو مدد ملے گی، ہمارے پاس کئی بہترین کھلاڑی ہیں اور ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے‘۔

خیال رہے کہ محمد حفیظ اور شعیب ملک دونوں کو ٹی 20 کے لیے فروری میں گزشتہ ایک سال سے ٹیم میں جگہ نہ دیے جانے کے بعد واپس بلایا گیا تھا۔

