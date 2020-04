’تین ماہ میں اشیاء کی قیمتیں آدھی سے بھی کم ہوگئیں‘ اسد عمرکاایسا دعویٰ کہ پاکستانی حیران پریشان رہ گئے

اسلام آباد (ویب ڈیسک ) وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ گزشتہ چند کے دوران روز مرہ استعمال اشیا کی قیمتیں آدھی سے بھی نیچے آگئی ہیں۔تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ افراط زر کی شرح میں مسلسل کمی واقع

ہورہی ہے، رواں ہفتے ہفتہ وار ایس پی آئی کم ہوکر 8.2 فیصد ہوگیا ہے۔اسد عمر نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جنوری کے وسط میں گزشتہ سال کی مقابلے میں ایس پی آئی 20 فیصد پر تھا جبکہ روز مرہ استعمال کی اشیا کی قیمتیں گزشتہ تین ماہ میں آدھی سے بھی کم ہوگئی ہے۔

Inflation continues to fall. Latest weekly spi down to 8.2% this week. The year on year spi was above 20% in mid January. So the rate of inflation for essential products used by common citizens has fallen to less than half in the last 3 months