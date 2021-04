بابر اعظم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کرلیا

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹی 20 کرکٹ میں تیز رفتاری سے چھ ہزاررنز مکمل کرنے والے بلے بازوں کی فہرست میں بابر اعظم دوسرے نمبر پر آگئے ہیں۔

بابر اعظم نے ٹی 20 کرکٹ میں 6000 رنز مکمل کرنے کا ہدف جنوبی افریقہ کے خلاف سنگل سکور لیتے ہوئے مکمل کیا۔تیز رفتاری سےچھ ہزار رنز مکمل کرنے والوں میں کر س گیل پہلے نمبر پر موجود ہیں۔آسڑیلوی بلے باز شان مارش نے یہ کارنامہ 180 اننگز ،بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے 184 جبکہ آسڑیلوی کپتان ایرون فنچ نے 190 اننگز میں سر انجام دیا تھا۔تیز رفتاری سے چھ ہزار رنز بنانے کا ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے اوپننگ بلے باز کرس گیل کے پاس ہے جنہوں نے 162 اننگز میں چھ ہزار رنز مکمل کیے تھے۔

6000 T20 runs for @babarazam258 - only @henrygayle has reached the mark in fewer innings! ???? #SAvPAK