"پارلیمنٹ ہاؤس میں قیدیوں کی ایک وین کی آمد نے ساری گیم تبدیل کردی"

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) اینکر پرسن حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قیدیوں کی صرف ایک وین گیم چینجر ثابت ہوئی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں حامد میر نے کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کے پابند تھے۔ آرٹیکل 190 کے تحت تمام ادارے سپریم کورٹ کا حکم نافذ کرانے کے پابند ہیں اور اسی آرٹیکل کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے حکم کا نفاذ ہوا۔

خیال رہے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ شروع ہونے سےکچھ ہی دیر پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں قیدیوں کی ایک وین لائی گئی تھی جس کے تھوڑی ہی دیر بعد سپیکر اسد قیصر اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر چلے گئے۔

Arrival of one prisoners van at Parliament House was the game changer. Police and law enforcement agencies were bound to help Supreme Court for the implementation of its order in accordance with article 190 of the constitution. Power of article 190 finally implemented SC order.