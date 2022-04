"میرا بہنوئی اچھا آدمی ہے" جمائما خان کے بھائی کی عمران خان کے حق میں ٹوئیٹ

اسلام آباد، لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیراعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد ان کے سابق برادر نسبتی بین گولڈ سمتھ کا موقف بھی آگیا۔

ماہر ماحولیات بین گولڈ سمتھ نے ٹوئٹر پر لکھا کہ ’میرے بہنوئی عمران خان ایک اچھے اور معزز آدمی ہیں، اپنے ملک کیلئے اچھا کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں ، وزیر اعظم کے طور پر ان کا ریکارڈ غیر معمولی ہے۔‘انہوں نے عمران خان کی ماحول دوست پالیسیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ عمران کی قیادت میں پاکستان نے ماحولیاتی بحالی کے حوالے سے بہت کام کیا اور عالمی سطح پر اپنے آپ کو منوایا۔

My brother-in-law @ImranKhanPTI is a good and honourable man, motivated only by a strong desire to do good by his country. His record as PM is exceptional, most of all on the biggest issue of our time: Pakistan under Imran is now a world leader on environmental restoration.????