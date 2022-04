ارسلان خالد کے گھر پر چھاپے کی بھرپور مذمت کرتےہیں ، اسد عمر

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے فوکل پرسن کے گھر پر چھاپے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ۔

Raid on @arslankhalid_m house is highly condemnable. Patriotic youth like dr. Arslan are an asset for the nation