آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کیخلاف غلاظت بھری مہم کس نے چلائی، کونسے صحافی اور کون کونسی حکومتی شخصیات؟ گھیرا تنگ ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر مختلف اوقات میں مختلف اداروں یا ان سے وابستہ افراد کیخلاف مہم چلتی رہتی ہیں اور اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کیخلاف مہم چلانے والے افراد کیخلاف گھیرا تنگ کرلیاگیا۔

سینئر صحافی سید طلعت حسین نے بتایا کہ " وہ لوگ جنہوں نے دلائل کے ساتھ موجودہ آر می چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کیخلاف غلیظ مہم چلائی ، اب ان پر فوکس ہے ، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس مہم میں دو مشیر ،وزراء، خود عمران خان ، تین اینکرز، ایک بیوروکریٹ اور سوشل میڈیا ٹیم شامل ہے، کچھ ہینڈلرز نے بھی اپنا حصہ ڈالااور یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے"۔

Those who ran arguably the dirtiest campaign against the sitting army chief and DG ISI r now in focus. Sources tell of the campaign trail involving 2 advisors/ministers, Imran himself, 3 anchors, 1 bureaucrat and core social media team. Some handlers as well. Serious business.