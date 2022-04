"میں عمران خان کو 40 سال سے جانتی ہوں اور۔ ۔ ۔" کپتان کی حمایت میں بھارتی اداکارہ سیمی گریوال بھی بول پڑیں

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت کی نامور اداکارہ، میزبان اور ہدایتکارہ سیمی گریوال پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں سامنے آگئیں۔

ٹوئٹر پر سیمی گریوال نے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو عمران خان کے اقتدار سے برطرف ہونے پر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ مشترکہ اپوزیشن مقبول وزیر اعظم کو برطرف کر سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سیاست میں باوقار لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔

#ImranKhanPrimeMinister exit teaches: 1. A joint opposition can dismiss a popular Prime Minister. 2 Politics is no place for idealists. (I've known Imran for 40 yrs & idealism is at his core). He may have other failings - but corruption is not one of them.