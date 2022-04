" خواتین صحافیوں کے خلاف غلیظ مہم چلانے کے پیچھے یہی محب وطن شخص تھا" اسد عمر کے بیان پر حامد میر بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور عمران خان کے فوکل پرسن رہنے والے ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر پر چھاپہ مارا گیا جس دوران مبینہ طورپر موبائل اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیا گیا، اس پر سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے مذمت کرتے ہوئے ارسلان خالد کو محب وطن قرار دیا تو حامد میر بھی خاموش نہ رہ سکے۔

انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا کہ " اداروں کیخلاف غلیظ مہم کے پیچھے یہی محب وطن تھا، اس نے خواتین صحافیوں اور اپوزیشن لیڈرز کے خلاف ڈیجیٹل میڈیا ونگ کا استعمال کیا، وہ اختلافی آوازوں کو بدنام کرنے اور دھمکیاں دینے کے لیے سرکاری خزانے کا استعمال کر رہا تھا"۔

This patriot was behind a filthy Compaign against institutions, he used his digital media wing against women journalists and against opposition leaders. He was using public exchequer to malign and threatening dissenting voices. https://t.co/xIkJKnXpI8